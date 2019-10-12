Главу Boeing освободили от должности председателя совета директоров

Генерального директора Boeing Денниса Мюленбурга освободили от должности председателя совета директоров компании. Об этом сообщается на сайте Boeing.

Правление компании считает, что разделение функций председателя совета директоров и главы компании позволит Мюленбургу сосредоточиться на управлении компанией и подготовить ее к возвращению в эксплуатацию 737 MAX. Он также отметил, что разделение должностей поможет гендиректору «сосредоточиться на ведении бизнеса», в то время как совет будет осуществлять контроль за этой работой.

Новым председателем совета директоров был избран Дэвид Кэлхун.

Поставки Boeing 737 MAX были приостановлены после того, как два этих самолета потерпели крушение. В октябре 2018 года лайнер разбился в Индонезии, в результате погибли 189 человек. Вторая катастрофа произошла в марте 2019 года, тогда жертвами стали 157 человек. В августе вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет сообщил, что компания планирует вернуть 737 MAX в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.