На реке Горин в Хабаровском крае затонул катер с тремя пассажирами

На реке Горин в Хабаровском крае затонул катер. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пропали без вести, спасатели занимаются их поисками. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, последним местом нахождения пострадавших может быть поселок Боктор. В окрестностях этого населенного пункта у левого берега реки был найден катер и тело мужчины.

По предварительным данным, вместе с погибшим на борту катера находились еще два человека. Спасатели и полицейские обследовали 10 км берега реки Горин, однако пропавших без вести найти не удалось. Причины инцидента выясняются.

В конце сентября на Сахалине перевернулся катер с сотрудниками полиции и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Тогда всех пятерых находившихся на борту катера спасли и доставили на берег, никому из них не понадобилась медпомощь.