Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

Под Калугой в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Калужской области столкнулись грузовик и микроавтобус, четыре человека погибли. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

ДТП произошло на 202-м км автотрассы М-3 «Украина». Как сообщает МВД, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, двигавшегося со стороны Брянска в направлении Москвы, во время разворота столкнулся с грузовым автомобилем, после чего съехал в кювет.

По данным ведомства, в результате аварии погибли четыре человека, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили «РИА Новости» в ГИБДД России, все погибшие были гражданами Белоруссии. Обстоятельства ДТП уточняются, на месте аварии работают сотрудники полиции.

В начале октября в Горном районе Якутии произошло ДТП с участием микроавтобуса. Водитель Toyota Hiaceне не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство опрокинулось и загорелось. В результате аварии пострадали девять человек.