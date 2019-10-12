СМИ узнали о задержании экс-главы МВД Ингушетии за организацию митингов

В Карабулаке (Ингушетия) сотрудники СК и ФСБ задержали председателя Всемирного конгресса ингушского народа и бывшего министра внутренних дел республики Ахмеда Погорова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, силовики задержали Погорова в его родовом доме и провели «целую операцию с использованием силовых подразделений». В начале мая стало известно, что МВД Ингушетии объявило организатора акций против соглашения об административных границах с Чечней Ахмеда Погорова в федеральный розыск, писал «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

По словам адвоката, Погорова подозревают в организации применения насилия к полицейским (ст. 318 УК и ч. 3 ст.33 УК), ранее он проходил свидетелем по делу о столкновениях на митинге в Магасе. Также 25 апреля силовики провели обыски в домах Погорова и его родственников.

Ахильгов отмечал, что Погорову несколько раз отправляли повестки на допрос, однако он не явился на них «по объективным причинам». Для объявления в розыск достаточно двух уведомлений, добавил он. По словам защитника Магомеда Бекова, экс-глава МВД не находился под подпиской о невыезде, а действия властей связаны с желанием «обезглавить протест».

В конце марта в Магасе прошли митинги против утверждения проекта закона «О референдуме Республики Ингушетия». Протестующие выступали за отмену соглашения об изменении границ с Чечней. Митингующие также перекрывали федеральную трассу «Кавказ» возле Назрани.