В Шереметьево пассажир попытался выбежать на летное поле

В Шереметьево пассажир попытался выбежать на летное поле

Пассажир, опоздавший на рейс, попытался незаконно выйти в контролируемую зону аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел в четверг, 10 октября, в терминале В. «Благодаря действию системы контроля и оперативной реакции службы безопасности аэропорта выход пассажира на перрон был предотвращен», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сотрудники Шереметьево доставили мужчину в линейный отдел управления МВД России на транспорте для дальнейшего разбирательства и оформления административного правонарушения, уточнили в аэропорту.