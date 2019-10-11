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Суд продлил арест бывшего главы управления СК по Москве до апреля

Экс-главе главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову на полгода продлили содержание под стражей, сообщил РБК адвокат Денис Кобелев.

«Моего подзащитного оставили под арестом до 1 апреля следующего года», — отметил адвокат. Он также сообщил, что судья отказался возвращать дело на дополнительное расследование.

Судебное заседание по делу Александра Дрыманова будет проходить в общем порядке, процесс будет открытым, добавил Кобелев. Адвокат рассказал, что Дрыманов ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении него. По словам Кобелева, суд также продлил содержание под стражей экс-руководителю следственного управления СКР по ЦАО Алексею Крамаренко.

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Генерал СКР Никандров получил 5,5 года за взятку по делу Шакро Молодого

Дрыманов является одним из ключевых фигурантов дела Шакро Молодого. По версии следствия, генерал-майор юстиции в отставке получил взятку за освобождение подручного криминального авторитета Андрея Кочуйкова, осужденного за перестрелку на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. Всего высокопоставленные сотрудники СК по Москве получили порядка $800 тыс.

Бывший подчиненный Дрыманова, Денис Никандров, получил взятку в $200 тыс. и был осужден на 5,5 года колонии. В июне 2019 года его досрочно освободили.

Теги: Следственный комитет, Москва, арест, новости РБК
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