В Казани ведущий актер ТЮЗа умер во время спектакля

В Казани ведущий актер ТЮЗа умер во время спектакля

В Казани 10 октября умер ведущий артист Казанского государственного театра юного зрителя Арсений Курченков, говорится в сообщении пресс-службы театра. Ему было 42 года.

Источник в Казанском государственном театре юного зрителя рассказал РБК, что актер скончался за десять минут до окончания спектакля по роману Федора Достоевского.

«Арсений упал прямо на сцене, ему стало плохо. Вызвали скорую, но к сожалению они не успели его спасти. Актеры смогли доиграть спектакль до конца», — рассказал источник.

Курченков имел звание заслуженного артиста Татарстана. В 2003 году его номинировали на национальную театральную премию «Золотая маска» за спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Дважды он становился лауреатом Международного конкурса актерской песни Андрея Миронова.

В связи со смертью артиста, все спектакли ТЮЗа на ближайшие три дня были отменены.