Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 13:17
Российский гимнаст завоевал второе золото на чемпионате мира Спорт, 20:35 В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошел сбой Общество, 20:31 Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20% Бизнес, 20:26 Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара» Бизнес, 20:20 Глава Пентагона потребовал от Турции прекращения военной операции в Сирии Политика, 20:15 СМИ узнали о переносе даты назначения нового тренера «Спартака» Спорт, 20:07 Россельхозбанк развивает Центр отраслевой экспертизы Пресс-релиз, 19:58 На Финополисе обсудили внедрение открытых API в России Партнерский материал, 19:45 Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о ее предкоматозном состоянии Общество, 19:34 Российская молодежка ушла от поражения в матче квалификации Евро-2021 Спорт, 19:29 Трамп выдвинул нового посла США в России Политика, 19:29 США отправят дополнительные войска в Саудовскую Аравию после атаки дронов Политика, 19:24 Инвестхаки для новичков: налоги, торговые идеи и советы РБК и Открытие Брокер, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04
Общество ,  
0 
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошел сбой

В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

«Из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд № 5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, из-за отказа не включился дизель-генератор № 1. Первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки — «перегрузка топлива».

Для расследования случившегося создана специальная комиссия. Радиационная обстановка на площадке АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.

Общество
Белоруссия перенесла запуск первого энергоблока АЭС на 2020 год

Президент АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров, комментируя сбой, в беседе с РБК сообщил, что в случившемся нет ничего страшного.

«Паниковать не стоит, если было бы повышение фона, то это было бы известно. Но оборудование не молодеет, в России средства вкладываются в это, а на Украине значительно меньшие. В перспективе это чревато мелкими авариями, «Чернобыля» ждать не стоит, просто все будет постепенно ломаться», — сказал Уваров.

Теги: Запорожская область, АЭС, сбой, новости РБК
Материалы по теме
В Сети появилось видео из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Общество
В Белоруссии начали расследование коррупции при монтаже на АЭС
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter