В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
«Из-за обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд № 5 произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, из-за отказа не включился дизель-генератор № 1. Первый энергоблок Запорожской АЭС находится на планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки — «перегрузка топлива».
Для расследования случившегося создана специальная комиссия. Радиационная обстановка на площадке АЭС остается без изменений, физическая защита находится в штатном режиме.