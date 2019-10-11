В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошел сбой

Президент АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров, комментируя сбой, в беседе с РБК сообщил, что в случившемся нет ничего страшного.

«Паниковать не стоит, если было бы повышение фона, то это было бы известно. Но оборудование не молодеет, в России средства вкладываются в это, а на Украине значительно меньшие. В перспективе это чревато мелкими авариями, «Чернобыля» ждать не стоит, просто все будет постепенно ломаться», — сказал Уваров.