МИД России разочаровал срыв разведения сил в Донбассе

Департамент информации и печати МИД России сообщил о том, что в дипломатическом ведомстве «глубоко разочарованы» срывом повторного разведения сил и средств в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.

В МИДе напомнили, что договоренность об отводе войск была достигнута на заседании контактной группы в Минске, однако запланированного на 7 октября начала разведения так и не произошло по вине Киева.

«Надеемся, что украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и «нормандского формата», что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Утром 11 октября Владимир Путин заявил, что украинская армия не уходит со своих позиций в связи с приездом в зону конфликта националистических военных формирований. По мнению главы государства, украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо проявить политическую волю в этом вопросе.