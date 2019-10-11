Телеканалы изменили сетку вещания из-за смерти космонавта Леонова

В сетку вещания российских телеканалов внесены изменения в связи со смертью первого человека, побывавшего в открытом космосе, космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе нескольких вещателей.

«Первый канал» на 17:00 11 октября назначил показ документального фильма «Космическая одиссея Алексея Леонова».

«В связи с кончиной Алексея Леонова в сетке НТВ произошли изменения. Сегодня в 00:25 (мск) в эфир выйдет документальный фильм «Наш космос» памяти знаменитого космонавта», — сообщили РБК в пресс-службе НТВ.

«В память о первом человеке, вышедшем в открытый космос, сегодня в 19:55 мск телеканал покажет фильм «Время первых» сразу после выпуска «Новостей». Кино рассказывает историю о том, как Герои СССР Павел Беляев и Алексей Леонов первыми в мире сделали шаг в космическую неизвестность», — заявили РБК в пресс-службе телеканала РЕН ТВ.

Телеканал ТВЦ 15 октября, в день похорон космонавта, покажет повтор выпуска программы «Мой герой» Татьяны Устиновой с Алексеем Леоновым.