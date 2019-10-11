Кремль прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского на саммите СНГ

Президент России Владимир Путин регулярно участвует в саммитах СНГ. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею о возможной встрече российского и украинского президентов на саммите, выдвинутую ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Путин участвует в саммитах [СНГ] регулярно», — заявил ТАСС Песков.

Предположение, что Путин и Зеленский могли бы встретиться во время саммита СНГ, Лукашенко выдвинул в ходе саммита, который сейчас проходит в Туркменистане.

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России», — сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).

Он также попросил глав стран СНГ сделать все возможное для того, чтобы Зеленский остался у власти.