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Минздрав назвал регионы-лидеры по доле страдающих ожирением детей

Наибольшая доля детей детей с ожирением в возрасте от 0 до 14 лет зарегистрирована в Ульяновской, Рязанской и Свердловской областях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистический сборник Минздрава в 2018 году.

На 100 тыс. детей в Ульяновской области с ожирением 2904,3 больны ожирением, в Орловской —2459,9, в Рязанской — 2287. Всего в 2018 году в России было зарегистрировано больше 338,5 тыс. детей с ожирением, 97 тыс. из них впервые поставлен диагноз. Меньше всего детей с ожирением зафиксировали в Чеченской республике, Севастополе и Приморском крае.

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Минздрав назвал страдающие от ожирения регионы

Согласно данным Минздрава, опубликованным в прошлом году, число россиян с ожирением достигло 2 млн, или 1,3% от населения страны. Наибольшая их доля была в Алтайском крае — 5,4%. В Еврейской автономной области более половины всех пациентов с ожирением составили дети и подростки (от 0 до 17 лет). Еще в 14 регионах дети и подростки составили более трети всех пациентов с ожирением.

Теги: Минздрав, ожирение, дети
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