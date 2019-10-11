Число жертв вейпов в США возросло до 26 человек

В Центре профилактики и контроля заболеваний США сообщили, что число погибших от употребления курительной смеси выросло до 26 человек. Об этом передает газета The Wall Street Journal.

За последнюю неделю количество подтвержденных и возможных случаев получения вреда здоровью от употребления вейпов выросло на 219. Всего с жалобами на ухудшение состояния после употребления курительной смеси к медикам обратились 1299 человек.

Заболевания легких после курения вейпов зафиксированы в 49 американских штатах, в округе Колумбия и на Виргинских островах, при этом только на Аляске нет зарегистрированных случаев вреда от употребления курительных смесей.

Пульмонолог Детского медицинского центра Далласа Девика Рао сообщила, что наблюдала ряд случаев, когда пораженные легких после употребления вейпов полностью не восстановилась. Будет ли возможно восстановление организма в долгосрочной перспективе, неизвестно, отметила она. Некоторые исследователи сравнили повреждения легких после вейпинга с воздействием горчичного газа (иприта), который Германия применила во время Первой мировой войны.

По словам пульмонолога Луиса Депало из больницы системы Маунт-Синай в Нью-Йорке, восстановление состояния после получения тяжелых травм может занять несколько недель. Он добавил, что в одном случае пациент полностью поправился, а у другого больного функционирование легких восстанавливалось медленнее и так и не пришло в норму.