Умерла вдова Папанова актриса Надежда Каратаева

Актриса Надежда Каратаева, вдова актера Анатолия Папанова умерла в возрасте 95 лет. Об этом РБК сообщила руководитель литературно-драматической части Театра Сатиры Нина Карпова

«Надежда Юрьевна скончалась сегодня», — сказала РБК Карпова. Дата и место похорон пока не известны. Ранее в четверг, 10 октября, дочь актрисы сообщила, что Каратаева попала в реанимацию.

Надежда Каратаева родилась в 1924 году в Москве. Получив среднее образование, она поступила в ГИТИС, однако после начала Великой Отечественной войны с мамой уехала в Новосибирск, где отучилась на сандружинницу. Позже Каратаева работала в военном госпитале и санитарном поезде, где помогала раненым. В 1943 году вернулась на учебу в институт, где и познакомилась с будущим супругом Анатолием Папановым, вернувшимся с фронта. Через два года они поженились. В 1950-2014 годы Каратаева выступала на сцене Московского академического театра сатиры и снялась в фильмах «Ревизор» и «Время собирать камни» и сериалах «Любовь как любовь» и «Сделано в СССР». Награждена званием заслуженной артистки РСФСР.