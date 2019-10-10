Вдова актера Папанова попала в реанимацию

Актриса Надежда Каратаева, вдова актера Анатолия Папанова, попала в реанимацию. Об этом РБК сообщила ее дочь Елена Папанова.

«Мама в реанимации», — сказала она.

При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на «сообщения в Сети» пишет, что Каратаева якобы умерла. По данным Telegram-канала «112», актриса болела пневмонией, ей стало плохо дома, женщине вызвали скорую, и она скончалась по пути в больницу.

«У нас нет такой информации [о смерти Каратаевой]», — заявила РБК Бронислава Чунихина, заведующая труппой Московского академического театра сатиры, в котором работала актриса.

Каратаева родилась 25 января 1924 года, она окончила актерский факультет ГИТИСа, где познакомилась с Анатолием Папановым. С 1950 по 2014 год она была актрисой Московского академического театра сатиры, в том числе снималась в таких фильмах, как «Ревизор» и «Время собирать камни», а также в сериалах «Любовь как любовь» и «Сделано в СССР».