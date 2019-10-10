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Политика ,  
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Путин попросил чиновников быть готовыми к росту числа школьников в России

В ближайшие годы школьников в России станет гораздо больше, заявил президент Владимир Путин главе Нижегородской области Глебу Никитину. В связи с этим он попросил Никитину и его «коллег в регионах» активнее строить школы. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах», — заявил Путин. В противном случае не удастся избавиться от второй и третьей смен в учебных учреждениях и проблемная ситуация будет только ухудшаться, отметил президент.

В рамках нацпроекта «Образование» к концу 2024 года с привлечением частных инвестиций в стране планируется открыть 25 новых школ. В конце сентября Минстрой разрешил вновь строить в России пятиэтажные школы, изменения вступят в силу через полгода, сообщал руководитель ведомства Владимир Якушев. Школы в пять этажей существовали в советские времена, но позже нормативы этажности пересмотрели, исходя из соображений безопасности. Сейчас в России запрещено строить школы выше четырех этажей.

Теги: Владимир Путин, школа, строительство
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Минстрой разрешил строить в России пятиэтажные школы
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