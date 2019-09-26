Минстрой разрешил строить в России пятиэтажные школы

В России снова появится возможность строительства пятиэтажных школ. Об этом сообщил во время заседания коллегии Министерства строительства и ЖКХ по реализации национального проекта «Жилье и доступная среда» глава ведомства Владимир Якушев. Для этого были смягчены требования к этажности школ. Трансляция заседания велась на странице Минстроя в Facebook.

«Предусмотрена возможность проектирования пятиэтажных школ», — заявил министр. Пятиэтажные школы существовали в советские времена, но впоследствии нормативы этажности пересмотрели, исходя из соображений безопасности. Сейчас в России запрещено строительство школ, состоящих из более чем четырех этажей.

Якушев отметил, что в Минстрое предусмотрели использование пятого этажа с учетом требований пожарной безопасности. Он также сообщил, что школы смогут размещать актовые залы и на третьем этаже здания (раньше их могли располагать не выше второго этажа).

Глава Минстроя сообщил, что действовавшие требования к площади земельного участка препятствовали реконструкции школ, если он был меньше предусмотренного норматива. В нормативно-технической документации содержалось требование уменьшить школы под площадь фактического участка.

«Очевидно, что сделать это было невозможно в условиях сложившейся застройки», — отметил Якушев, добавив, что ведомство привело документацию в соответствие.