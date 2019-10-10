Комиссия Совбеза назвала главную причину аварий в промышленности России

Межведомственная комиссия Совета безопасности России по безопасности в экономической и социальной сфере пришла к выводу, что главной причиной аварий на опасных производственных объектах стало использование старого оборудования, говорится в сообщении Совбеза.

«Анализ ситуации показывает, что основным фактором, влияющим на аварийность, является увеличение количества промышленных объектов, у которых назначенный ресурс эксплуатации близок к предельному или полностью исчерпан», — говорится в выводах работы комиссии.

В комиссии указали на то, что ситуация с выполнением обязательных требований промышленной безопасности остается сложной, хотя в последние годы уровень аварийности и смертельного травматизма на отечественных производственных объектах неуклонно снижался.

В ходе заседания комиссии представители заинтересованных министерств и ведомств, а также эксперты Совета безопасности России предложили ряд дополнительных мер, направленных на повышение безопасности опасных производственных объектов, передает пресс-служба Совбеза.