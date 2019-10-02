Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

ДТП с участием микроавтобуса произошло в Горном районе Якутии. В результате пострадали девять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

По данным ведомства, авария произошла на 158-м км федеральной автодороги «Вилюй» из-за несоблюдения водителем безопасной скорости движения по заснеженной дороге.

«Водитель автомашины Toyota Hiace, по предварительным данным, не выдержал безопасную скорость и на повороте, не справившись с управлением, допустил съезд транспортного средства с дороги, после чего микроавтобус опрокинулся, а затем произошло его возгорание», — подтвердили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что водитель микроавтобуса занимается оказанием услуг по перевозке пассажиров. В момент аварии он был трезв, необходимые документы у перевозчика имеются. Со слов водителя, причиной ДТП стал снег, который выпал в регионе накануне.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу Горного района, детей среди них нет. Данных о погибших не поступало.