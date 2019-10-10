Зеленский сообщил о желании американцев снять фильм о нем

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве рассказал о том, что про него в США хотят снять фильм, передает корреспондент РБК.

По его словам, его роль в этом фильме мог бы сыграть американский актер и режиссер Том Круз, который недавно приезжал на Украину.

«Нет, это не то дело (речь идет о скандале из-за разговора с президентом США Дональдом Трампом. — РБК), из-за которого я хочу войти в историю. Второе, американцы действительно уже ко мне обращаются, но не по этому делу, а из-за того кто я — другой человек в политике, и сейчас уже говорят со мной, чтобы снимать кино обо мне», — украинский лидер.

Он признался, что ему уже «немножко стыдно» за то, что он молодой и живой. Зеленский добавил, что за свой президентский срок хочет успеть сделать что-то хорошее для Украины. «Круто, когда твои дети будут жить на Украине, ходить, а все будут говорить: «Мы помним, классный мужчина был ваш отец», — сказал президент.