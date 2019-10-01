Зеленский поделился с Томом Крузом опытом съемок в кино

Президент Украины Владимир Зеленский в своем офисе встретился с голливудским актером и режиссером Томом Крузом, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну», — сообщили в пресс-службе украинского президента.

После этого Зеленский рассказал, что для иностранных производителей фильмов, которые снимают свою продукцию на Украине, предусмотрены компенсации. «Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей», — говорится в сообщении пресс-службы. Помимо этого Зеленский рассказал Крузу о своем собственном опыте съемок в кино.

До избрания президентом, Зеленский выступал как артист и руководитель «Студии 95». В числе его ролей в кино — роль Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона» и роли в фильмах «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время» и других. Особую известность получил телесериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли, в котором его персонаж, учитель истории Голобородько, становится президентом страны.