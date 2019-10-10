МИД сообщил об убийстве россиянками надзирательницы в тюрьме в Пакистане

МИД сообщил об убийстве россиянками надзирательницы в тюрьме в Пакистане

Три россиянки, попавшие в пакистанскую тюрьму «Гаддани», убили надзирательницу. Об этом сообщили в МИД России.

По данным ведомства, инцидент произошел 8 октября. Против женщин возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве, генеральное консульство России в Карачи проясняет обстоятельства инцидента.

В министерстве пояснили, что в сентябре 2018 года россиянок задержали за незаконное пересечение границы с Ираном, с ними находились восемь несовершеннолетних детей. По данным МИДа, женщины, являющиеся сторонницами террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России. — РБК), пытались проникнуть из Пакистана в Афганистан, где они планировали присоединиться к отделению боевиков «Вилаят Хорасан». В тюрьме, где произошло убийство, россиянки ожидали депортации в Россию.

В российском ведомстве сообщили, что дипломаты находятся в контакте с пакистанскими правоохранительными органами, обстоятельства инцидента уточняются.