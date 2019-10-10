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Путин после приглашения на бокс вспомнил о сломанном носе

Во время посещения Владимиром Путиным стенда Федерации бокса России на выставке в Нижнем Новгороде спортсмены пригласили президента посетить тренировку по боксу, передает «РИА Новости». После этого глава государства вспомнил, что когда-то занимался этим спортом и ему сломали нос.

Боксеры поблагодарили Путина за поддержку бокса и предложили ему посетить тренировку молодых боксеров. На встрече он вспомнил, что бокс был «первым видом» спорта, в который он пошел заниматься.

«Мне сломали нос, и все прекратилось», — рассказал Путин. Он добавил, что после этого нос вправляли и все «долго очень срасталось». После этого Путин решил перейти в другой вид спорта.

Фотогалерея 
Тренировка Владимира Путина по борьбе. Фоторепортаж

Также во время встречи с боксерами президенту подарили бриллиантовую перчатку с инициалами россиян — чемпионов по боксу.

Владимир Путин имеет звание мастера спорта по дзюдо. Этим боевым искусством он занимается с 11 лет. Кроме того, в 1973 году он получил звание мастера спорта по самбо.

В феврале этого года во время тренировки с дзюдоистами в Сочи Путин получил небольшую травму пальца. «Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — говорил Путин об этом.

Теги: Владимир Путин, бокс, спорт, Нижний Новгород
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