Путин после приглашения на бокс вспомнил о сломанном носе

Во время посещения Владимиром Путиным стенда Федерации бокса России на выставке в Нижнем Новгороде спортсмены пригласили президента посетить тренировку по боксу, передает «РИА Новости». После этого глава государства вспомнил, что когда-то занимался этим спортом и ему сломали нос.

Боксеры поблагодарили Путина за поддержку бокса и предложили ему посетить тренировку молодых боксеров. На встрече он вспомнил, что бокс был «первым видом» спорта, в который он пошел заниматься.

«Мне сломали нос, и все прекратилось», — рассказал Путин. Он добавил, что после этого нос вправляли и все «долго очень срасталось». После этого Путин решил перейти в другой вид спорта.

Также во время встречи с боксерами президенту подарили бриллиантовую перчатку с инициалами россиян — чемпионов по боксу.