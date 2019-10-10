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ЗАГС Дзержинска назвал причиной отсутствия детей у мужчины «волю Божью»

В Нижегородской области полицейские отправили запрос в городской отдел ЗАГСа, в котором поинтересовались о наличии детей у фигуранта дела и причинах их возможного отсутствия. В ответ отдел ЗАГСа отправил список вариантов. Копии документов есть в распоряжении РБК.

Источник РБК в областном ЗАГСе подтвердил получение данного запроса от полиции и подлинность последующего ответа от ЗАГСа Дзержинска.

Управление МВД по Дзержинску направило запрос в рамках расследования уголовного дела. В нем сотрудники правоохранительных органов спросили, есть ли у мужчины несовершеннолетние дети. «Если нет, то по какой причине?», — поинтересовались полицейские.

В ЗАГСе ответили, что у него нет детей, а точные причины их отсутствия неизвестны. При этом в отделе предположили, что это могло произойти из-за того, что у мужчины нетрадиционная сексуальная ориентация, импотенция, либо «так исторически сложилось», «по воле Божьей» или «мама не разрешает».

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В ЗАГСе города Дзержинска Нижегородской области отказались от комментариев. В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области не смогли оперативно прокомментировать РБК эту информацию.

В региональном главке МВД порталу NN.RU ответили, что сотрудник полиции при оформлении запроса совершил техническую ошибку. В ведомстве добавили, что с ним проведут работу.

При этом портал «Нижний Сейчас» сообщает, что главное региональное управление ЗАГСа заявило, что не давало комментариев МВД о причинах отсутствия детей у гражданина. «Опубликованные снимки являются фейковыми», — сказали в управлении.

Теги: ЗАГС, ГУ МВД, Дзержинск, дети, Нижегородская область, новости РБК
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