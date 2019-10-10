ЗАГС Дзержинска назвал причиной отсутствия детей у мужчины «волю Божью»

В Нижегородской области полицейские отправили запрос в городской отдел ЗАГСа, в котором поинтересовались о наличии детей у фигуранта дела и причинах их возможного отсутствия. В ответ отдел ЗАГСа отправил список вариантов. Копии документов есть в распоряжении РБК.

Источник РБК в областном ЗАГСе подтвердил получение данного запроса от полиции и подлинность последующего ответа от ЗАГСа Дзержинска.

Управление МВД по Дзержинску направило запрос в рамках расследования уголовного дела. В нем сотрудники правоохранительных органов спросили, есть ли у мужчины несовершеннолетние дети. «Если нет, то по какой причине?», — поинтересовались полицейские.

В ЗАГСе ответили, что у него нет детей, а точные причины их отсутствия неизвестны. При этом в отделе предположили, что это могло произойти из-за того, что у мужчины нетрадиционная сексуальная ориентация, импотенция, либо «так исторически сложилось», «по воле Божьей» или «мама не разрешает».