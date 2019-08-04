Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной и убитой девочке

Министра образования Румынии Екатерину Андронеску сняли с поста из-за слов о похищенной и убитой 15-летней девочке. Об этом у себя в Facebook написала премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.

«Я решила уволить сегодня Екатерину Андронеску с должности министра образования за глубоко ошибочные заявления, сделанные недавно в эфире одной из телепередач», — написала Дэнчилэ.

По словам главы кабмина, слова Андронеску демонстрируют безответственное отношение к делу, которое не отражает позицию правительства. Румынский премьер подчеркнула, что теперь после подобных заявлений чиновников будут увольнять.

В конце июля 15-летняя девушка ехала автостопом в Каракал. Водитель попутной машины похитил девушку, после чего изнасиловал и убил. Отмечалось, что она несколько раз звонила в службу спасения, сообщая о похищении. Правоохранители приехали на вызов спустя 19 часов, когда она была уже мертва.

Министр образования прокомментировала происшествие, отметив, что девушку «учили не садиться в машины к незнакомым людям». Данное заявление вызвало общественный резонанс.