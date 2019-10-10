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Общество ,  
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Умерла редактор романа «Благоволительницы» Мария Томашевская

Редактор и переводчик Мария Томашевская, занимавшаяся редактурой романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, умерла после долгой болезни. Об этом сообщил РБК доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов в разговоре с РБК также подтвердил, что Томашевская умерла.

«Она долго болела, это было хроническое заболевание тяжелое. Это никак не связано с публикацией Литтелла, она была в больнице, когда все это происходило, и я не думаю, что это как-то могло на нее повлиять», — заявил Гусейнов.

Общество
Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа

Ранее работа Томашевской в качестве редактора романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла вызвала критику со стороны писателя.

Роман «Благоволительницы» вышел в 2006 году, его действие происходит в годы Второй мировой войны. Главным героем произведения является офицер СС, воевавший в СССР. Книга была удостоена Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии. В России она была издана в 2011 году в редакции Томашевской.

На этой неделе, 8 октября, Литтелл выступил с резкой критикой русскоязычной редактуры романа и заявил о его переиздании. По его словам, из книги был вырезан ряд значимых фрагментов. В издательстве Ad Marginem в ответ на критику напомнили, что сокращения являются частью обычной работы редактора, а их объем в «Благоволительницах» составил не более нескольких страниц.

Теги: литература, переводчик, новости РБК
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Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа
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