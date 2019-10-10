Умерла редактор романа «Благоволительницы» Мария Томашевская

Редактор и переводчик Мария Томашевская, занимавшаяся редактурой романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла, умерла после долгой болезни. Об этом сообщил РБК доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов в разговоре с РБК также подтвердил, что Томашевская умерла.

«Она долго болела, это было хроническое заболевание тяжелое. Это никак не связано с публикацией Литтелла, она была в больнице, когда все это происходило, и я не думаю, что это как-то могло на нее повлиять», — заявил Гусейнов.

Ранее работа Томашевской в качестве редактора романа «Благоволительницы» Джонатана Литтелла вызвала критику со стороны писателя.

Роман «Благоволительницы» вышел в 2006 году, его действие происходит в годы Второй мировой войны. Главным героем произведения является офицер СС, воевавший в СССР. Книга была удостоена Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии. В России она была издана в 2011 году в редакции Томашевской.