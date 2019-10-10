Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 64,74 (-0,36) Quote, 12:42
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,15) Quote, 12:42
Система быстрых платежей от ЦБ и MasterCard запустят переводы за границу Финансы, 15:44 ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян Финансы, 15:42 В офисе Зеленского объяснили выбор фудкорта для пресс-марафона Политика, 15:40 Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев из Сирии Политика, 15:40 Жизнь других: как включить культуру инклюзии в продукты компании Pro, 15:38 Президент американской «дочки» центра Хруничева Пайшер уйдет с поста Технологии и медиа, 15:38 Курды сообщили об уничтожении 14 турецких военных в Сирии Политика, 15:37 Самолет вернулся в Шереметьево из-за не убравшегося в воздухе шасси Общество, 15:31 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 15:30 Появилось видео с места взрыва в австрийском Линце Общество, 15:27 Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат Общество, 15:24 В ЦБ предложили класть трубку при звонках с целью выманить личные данные Общество, 15:21 Gram золота: где можно будет купить криптовалюту Павла Дурова Крипто, 15:19 Самолет польских футболистов отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга Спорт, 15:16
Технологии и медиа ,  
0 
Президент американской «дочки» центра Хруничева Пайшер уйдет с поста

Кирк Пайшер покинет пост директора International Launch Services (ILS), американской «дочки» российского космического центра имени М.Хруничева. Об этом сообщается на сайте компании.

Временно исполняющим обязанности Пайшера назначен главный операционный директор ILS Джон Палм. Причины ухода Пайшера не разглашаются.

По словам гендиректора центра Хруничева Алексея Ворочко сосредоточенность Пайшера на качестве принесла компании «большие дивиденды». В настоящее время на счету компании 18 успешных пусков ракеты «Протон» за последние три года.

Технологии и медиа
«Протон-М» успешно вывел на целевую орбиту два иностранных спутника

ILS также объявила, что назначил своего внештатного юриста Томаса Чуди специальным советником для консультирования компании по различным вопросам в связи с тем, что ILS проводит реорганизацию и расширяет свой перечень клиентских услуг.

Пайшер занимал должность директора ILS с 2015 года.

International Launch Services была основана в 1995 году совместно с центром имени Хруничева и американской компанией Lockheed Martin. В 2006 году последняя решила продать свою долю Space Transport, а через два года ее выкупил центр Хруничева, став мажоритарным владельцем ILS.

Компания обладает эксклюзивным правом на маркетинг и коммерческую эксплуатацию ракет-носителей «Протон» и «Ангара». Накануне ILS сообщил, что европейский спутник Eutelsat-5WB и американский аппарат MEV-1, запущенные на ракете «Протон-М», успешно вышли на орбиту.

Теги: ILS, Центр Хруничева, увольнение, «Протон»
Материалы по теме
«Протон-М» успешно вывел на целевую орбиту два иностранных спутника
Технологии и медиа
С Байконура запустили «Протон-М» с европейским и американским спутниками
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter