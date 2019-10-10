Президент американской «дочки» центра Хруничева Пайшер уйдет с поста

Кирк Пайшер покинет пост директора International Launch Services (ILS), американской «дочки» российского космического центра имени М.Хруничева. Об этом сообщается на сайте компании.

Временно исполняющим обязанности Пайшера назначен главный операционный директор ILS Джон Палм. Причины ухода Пайшера не разглашаются.

По словам гендиректора центра Хруничева Алексея Ворочко сосредоточенность Пайшера на качестве принесла компании «большие дивиденды». В настоящее время на счету компании 18 успешных пусков ракеты «Протон» за последние три года.

ILS также объявила, что назначил своего внештатного юриста Томаса Чуди специальным советником для консультирования компании по различным вопросам в связи с тем, что ILS проводит реорганизацию и расширяет свой перечень клиентских услуг.