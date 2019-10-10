В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны Украины

В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны Украины

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о новых обстрелах со стороны Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ДНР.

В сообщении говорится, что за сутки украинские военные 21 раз обстреляли территории ДНР. В зону обстрела попали Донецк, город Горловка и еще девять населенных пунктов. Украинские военные использовали минометы, а также разнокалиберное стрелковое оружие. По данным ДНР, из местного населения никто не пострадал.

Накануне власти ДНР обвинили Киев в срыве разведения военных сил и средств в районе села Петровское. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики накануне также заявляли об обстрелах со стороны Украины в районе населенного пункта Золотое. Сегодня, по данным руководства ДНР, в 12:00 будет предпринята вторая попытка возобновления отвода вооружений.

Разведение военных сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе должно было начаться 7 октября, но сорвалось из-за обстрелов населенных пунктов. После этого разведение военных сил, которое ранее называлось одним из главных условий переговоров в «нормандском формате», перенесли на 9 октября.