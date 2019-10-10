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С начала года в Москве родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

На сайте мэра и правительства Москвы опубликована статистика по самым популярным именам, которые родители давали своим новорожденным детям в 2019 году.

Среди необычных имен для мальчиков выделяются имена Добрыня и Хабиб: имя былинного богатыря получили 34 младенца, а Хабибами назвали 26 малышей.

Имена Александр Поль, Цезарь, Ричард Лев или Огнеслав использовались родителями для своих новорожденных лишь по одному разу.

Самым популярным необычным именем для девочки стало имя Есения. Так с начала 2019 года назвали в столице дочерей в 315 семьях. А самыми редкими оказались имена Лукерия (две малышки), Евфросинья (тоже две) и Феофания (одна девочка).

Самым популярным женским именем в Москве остается имя София (Софья). Так назвали 2400 девочек. А самым популярным мужским именем — имя Александр. Такое имя получили 2200 детей.

Имя Хабиб носит боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. В 2018 году его имя было на втором месте по популярности среди россиян в поисковике «Яндекс» — чаще искали только Игоря Акинфеева, вратаря сборной России по футболу.

Теги: Москва, имена детей, новорожденные
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