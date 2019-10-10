Трамп сообщил о вывозе из Сирии двух боевиков «Битлз»

Двух боевиков британской ячейки террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) под названием «Битлз» вывезли из Сирии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Если курды или Турция потеряют контроль, Соединенные Штаты уже вывезли двух боевиков ИГ, связанных с обезглавливанием в Сирии и известных как «Битлз», из этой страны в безопасное место, контролируемое США», — сказал он, добавив, что они «худшие из худших».

Накануне Трамп сообщил, что США проводят эвакуацию из Сирии наиболее опасных пленных боевиков ИГ. Газета The Washington Post со ссылкой на источники отмечала, что американские военные также задержали боевиков из ячейки «Битлз». По данным издания, ранее они находились в сирийских тюрьмах. Они причастны к казням заложников из США и других стран.

Источники газеты добавляли, что боевиков Александа Амон Котея и Эль Шафи Эльшейха вывезли с территории Сирии в Ирак. Это было сделано для того, чтобы они не сбежали, если безопасность пленных будет поставлена под угрозу в результате военной операции Турции. По данным издания, США взяли под охрану около 40 боевиков ИГ.