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Общество ,  
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В Калининграде конфисковали более 100 тыс. л поддельного алкоголя

Полиция конфисковала свыше 100 тыс. л поддельного алкоголя, обнаруженного в цехе на одном из предприятий в Калининграде. Шестерых мужчин, которые изготавливали и продавали немаркированные напитки, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Общий ущерб от работы подпольного цеха составил более 100 млн руб. Правоохранительные органы завели три уголовных дела. По словам Волк, в час там изготавливалось от 3 тыс. до 6 тыс. бутылок с этикетками и поддельными акцизными марками.

Подозреваемые контролировали производство, закупали этикетки, тару, сырье и ферменты для спиртового брожения. Они также планировали поставки продукции и перевозили ее в торговые точки.

Во время обысков, кроме поддельного алкоголя, полиция изъяла этикетки, поддельные акцизные марки, банковские карты, технику и бухгалтерскую документацию.

Общество
Силовики раскрыли свердловский цех по производству поддельного алкоголя

В августе сотрудники правоохранительных органов изъяли более 10 т спиртосодержащей жидкости в цеху по производству контрафактного алкоголя в городе Заречный Свердловской области. Тогда задержали семь человек, включая двоих иностранцев.
 

Теги: Калининград, поддельный алкоголь, арест, алкоголь, контрафакт
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