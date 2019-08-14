Силовики раскрыли свердловский цех по производству поддельного алкоголя

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 10 т спиртосодержащей жидкости в цеху по производству контрафактного алкоголя в Свердловской области. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Задержаны семь работников производственного цеха, двое из них иностранцы», — сказали в пресс-службе.

Цех обнаружили в городе Заречный. Среди изъятого алкоголя оказались 7513 стеклянных бутылок с наклейками водки и коньяка марок «Нефть», «Царская охота», Hennessy, «Голд 999», «Дербент» и «Кенигсберг».

Поддельный алкоголь отправили на хранение в управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу. Материалы проверки направили в полицию, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В начале августа сотрудники ФСБ, ОМОНа и МВД пресекли производство контрафактного алкоголя в Екатеринбурге. Они изъяли около 10 т спиртосодержащей жидкости и более 165 тыс. стеклянных бутылок. Полицейские также задержали 26 работников незаконного производства.