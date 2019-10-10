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СМИ узнали о планах Шойгу посетить Северную Корею в конце октября

Министр обороны России Сергей Шойгу, как ожидается, посетит Северную Корею уже в конце октября. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Ожидается, что глава российского военного ведомства встретится с министром вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем. Стороны обсудят взаимодействие, а также ситуацию на Корейском полуострове и процесс денуклеаризации.

По данным телеканала, глава Минобороны также планирует перед визитом в Пхеньян посетить Китай, что указывает на то, что Москва также хочет расширить свое двухстороннее военное сотрудничество с Пекином.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно отдать должное американскому лидеру Дональду Трампу за начало урегулирования на Корейском полуострове. По его словам, многие игнорировали КНДР, однако президенту США удалось встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговоры.   

Теги: Сергей Шойгу, Минобороны, КНДР
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