Казначейство ответило на публикацию спецномеров Бастрыкина и Памфиловой

В соответствии с нормами Закона о контрактной системе размещение информации в единой информационной системе проводится заказчиком после подписания электронной подписью. Об этом РБК заявили в пресс-службе Федерального казначейства в ответ на публикацию на сайте госзакупок номеров спецсвязи высших чиновников и глав регионов.

«Для случаев осуществления закупок, информация о которых не является общедоступной, законом предусмотрен особый порядок их проведения с соблюдением требований, устанавливающих условия отнесения информации к категориям ограниченного доступа», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее «Медуза» нашла на сайте госзакупок более ста номеров правительственной спецсвязи чиновников и руководителей регионов. Номера содержались в договорах между Федеральной службой охраны (ФСО), Управлением правительственной связи (УПрС) и ведомствами.

Таким образом, по данным издания, в открытый доступ попали номера руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, губернатора Владимирской области и главы Дагестана, председателя ЦИК Эллы Памфиловой, официального представителя МВД Ирины Волк и других.