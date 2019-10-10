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Глава Патриаршей комиссии заявил об эпидемии рака в России

Эпидемию онкологических заболеваний в России необходимо расценивать как наказание и урок за то, что «мы живем за счет убийств детей». Об этом «Царьграду» заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

«Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. Если мы люди, то мы должны это все расценивать как урок. Ведь ничего не действует!», — рассказал он.

По его словам, государство не занимается «никакой антиабортной реальной политики», тогда как больше абортов, нежели в России, делают только в Китае, из-за чего в этой стране «то наводнение, то другие катаклизмы».

Смирнов также на примере прихода отметил эпидемию рака среди женщин. «Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей», — сказал он.  

В конце сентября протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три-пять абортов». По его словам, детей, появившихся в результате ЭКО или суррогатного материнства, нельзя крестить.    

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Ранее в Минздраве России сообщили, что самый высокий показатель смертности (39,9%) в 2018 году зафиксирован у пациентов с раком поджелудочной железы. Также высокий показатель смертности при раке печени и внутрипеченочных протоков — 38,4%, а при раке пищевода — 29,9%.  

Теги: эпидемия, онкология
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