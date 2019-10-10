«Сирийские демократические силы» отразили наземную атаку Турции

Силы, возглавляемые курдами на северо-востоке Сирии, заявили, что столкнулись с наземной атакой турецких войск, которые начали трансграничную операцию.

«Наземные атаки турецких сил были отражены бойцами SDF в городе Телль-Абъяд. На данный момент прогресса нет», — заявил в Twitter официальный представитель «Сирийских демократических сил» Мустафа Бали.

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии 8 октября. Ее целью стали курдские группировки, контролирующие этот регион страны. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских формирований YPG и SDF (Сирийские демократические силы).