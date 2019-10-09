Суд отказал задерживавшему Голунова сержанту в восстановлении на службе

Московский городской суд отказал сержанту Роману Феофанову, участвовавшему в задержании журналиста Ивана Голунова в июне, в восстановлении на службе, следует из карточки дела. Из полиции он был уволен после прекращения уголовного преследования корреспондента «Медузы».

Корреспондента «Медузы» 6 июня задержали оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов. В полиции заявили, что при обыске у Голунова было найдено несколько пакетиков с наркотиками. Журналист утверждал, что вещества ему подбросили. После ряда массовых протестов уголовное дело против Голунова было прекращено, ряд высокопоставленных сотрудников МВД, причастных к делу, были уволены, в том числе начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

В сентябре уволенные из-за дела Голунова сержант Феофанов, оперативник Максим Уметбаев и полковник Андрей Щиров (экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков в УВД по ЗАО) подали иск в Мосгорсуд с требованием восстановить их на службе.