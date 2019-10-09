В РЖД извинились перед заползшим по ступеням в больницу инвалидом

В РЖД извинились перед заползшим по ступеням в больницу инвалидом

Главврач больницы в городе Ершове в Саратовской области Алексей Нархов, в которой инвалиду-колясочнику пришлось подниматься на коленях по ступеням больницы, принес пациентке извинения от лица ОАО «РЖД». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, которой подведомственно медучреждение.

В пресс-службе отметили, что здание больницы было построено 1995 году, и пандусы в нем не предусмотрены. Однако при входе в здание оборудованы специальные кнопки вызова персонала для помощи маломобильным пациентам. При этом, как объяснили в пресс-службе, женщина не воспользовалась кнопкой и стала подниматься по ступеням самостоятельно.

Пандусы в больнице планируют установить в следующем году в ходе капитального ремонта.

Фотографии с женщиной-инвалидом, ползущей на коленях по ведущей в больницу лестнице, были ранее опубликованы в соцсетях. В подписи к фотографии говорилось, что женщине предложили помощь, но она отказалась и ответила, что «уже привыкла».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться с ситуацией. Он, в частности, обратился к руководству Приволжской железной дороги и заявил, что подобная ситуация в ведомственной больнице недопустима.