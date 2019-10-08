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Саратовский губернатор отреагировал на фото с ползущим инвалидом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации в медучреждении города Ершова, которое не оборудовано необходимыми для инвалидов-колясочников пандусами. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Речь идет о том, что здание не оборудовано элементами доступной среды, это создает огромные сложности для передвижения людей с ограниченными возможностями, именно колясочников», — говорится в сообщении. Здание, подчеркивается в сообщении, принадлежит частному медучреждению «РЖД-Медицина».

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Радаев дал в связи с выявленной проблемой поручения зампреду правительства области Сергею Наумову и министру здравоохранения Наталье Мазиной. Помимо этого он обратился к руководству Приволжской железной дороги. Он заявил, что подобная ситуация недопустима в ведомственной больнице и что нужно скорее ее исправить.

Ранее в группе «Саратов Life» во «ВКонтакте» разместили кадры, сделанные у входа в больницу. На них, как утверждал автор фото, женщина-инвалид поднималась по лестнице в больницу на коленях. В подписи к фотографии говорится, что ей предложили помощь, однако она ответила, что «уже привыкла».

В региональном минздраве порталу «Версия Саратов» заявили, что больница является частной, и отказались от дальнейших комментариев.

Теги: Саратовская область, губернатор, инвалиды, больница
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