В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 65,1 (+0,23) Quote, 13:19
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 71,45 (+0,21) Quote, 13:19
Хоккеист Галимов подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона Спорт, 18:16 В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии Общество, 18:14 Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» с подлодки в Черном море Технологии и медиа, 18:07 Власти объявили фонд Навального иностранным агентом Политика, 18:01 В РЖД извинились перед заползшим по ступеням в больницу инвалидом Общество, 17:54 «Тренер, селекция, организация». Что важно знать о феномене «Ростова» Спорт, 17:53 Путин назвал способ решить «один из главных вопросов здравоохранения» Общество, 17:50 Медведев назвал условие для разрешения рекламы российских вин Экономика, 17:36 Прирожденный предприниматель: определите свой бизнес-уровень РБК и HUAWEI, 17:33 Кремль оценил шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск Политика, 17:29 Андрей Рублев одержал крупную победу на турнире серии «Мастерс» в Китае Спорт, 17:27 Почему ExxonMobil прекратит добычу нефти и газа в Великобритании и Малайз Quote, 17:26 В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней Общество, 17:17 Эрдоган позвонил Путину перед началом военной операции в Сирии Политика, 17:14
Общество ,  
0 
В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней

В подмосковном Подольске полицейского уличили в интимной связи с несовершеннолетней девочкой. По итогам внутренней проверки его уволили со службы, в дальнейшем он понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Об инциденте ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.

«По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица ОМВД России по городскому округу Жуковский», — сообщили РБК в ведомстве.

Общество
На Кубани за принуждение волейболистки к сексу наказали 11 полицейских

В конце августа в Анапе возбудили уголовное дело против двух полицейских, подозреваемых в принуждении несовершеннолетней девушки к сексу. По версии следствия, они вынудили 17-летнюю спортсменку из Подмосковья к половому акту в обмен на то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности.

Теги: Подмосковье, полиция, несовершеннолетние
Материалы по теме
В Москве задержали подозреваемого в продаже несовершеннолетней девочки
Общество
Обвиненного в изнасиловании малолетних священника лишили опекунства
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter