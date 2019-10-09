В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней

В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней

В подмосковном Подольске полицейского уличили в интимной связи с несовершеннолетней девочкой. По итогам внутренней проверки его уволили со службы, в дальнейшем он понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Об инциденте ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.

«По результатам проверки полицейский уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица ОМВД России по городскому округу Жуковский», — сообщили РБК в ведомстве.

В конце августа в Анапе возбудили уголовное дело против двух полицейских, подозреваемых в принуждении несовершеннолетней девушки к сексу. По версии следствия, они вынудили 17-летнюю спортсменку из Подмосковья к половому акту в обмен на то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности.