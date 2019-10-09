В Госдуме предложили запретить в России точечную застройку

До конца года в Госдуму могут поступить законопроекты о запрете точечной застройки и комплексном строительстве. Разработать проект документов профильным комитетам поручил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

Инициативу спикер выдвинул во время правительственного часа с участием вице-премьера Виталия Мутко. Встреча депутатов с представителем кабмина была посвящена нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Давайте примем решение запретить точечную застройку, чтобы высокими [домами], с одной стороны, не уродовали исторический центр и те части городов, где нет этих высоток, а с другой стороны, мы людей убережем от проблем, потому что у нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках. Но они у нас растут», — заявил спикер Госдумы. По словам Володина, законодательные инициативы могут быть разработаны в течение месяца.

Также Володин предложил принять еще один законопроект, касающийся комплексной застройки городов. По его мнению, следует принять закон, который бы напрямую обязал застройщиков сдавать микрорайоны с объектами социальной инфраструктуры — школами, детскими садами, поликлиниками, скверами и даже опорными пунктами милиции.

Мутко напомнил, что сейчас такой подход к застройке регулируется нормативами по обеспечению социальной инфраструктурой. Правительство намерено сделать этот стандарт обязательным на общефедеральном уровне с 2021 года. Володин отметил, что эти меры было бы лучше дополнить соответствующими федеральными законами.