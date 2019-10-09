Масляков отреагировал на слова стендап-комика о взносах для участия в КВН

Руководитель и ведущий юмористических игр КВН Александр Масляков удивился высказыванию стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что участникам КВН приходится платить взносы. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Маслякова, сложно что-либо сказать о взносах региональных команд, так как он и клуб не располагают об этом конкретной информацией. «Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — сказал Масляков.

Ранее стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что командам КВН для участия в играх приходится платить взносы. «Чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос», — сказал Сабуров, комментируя свое участие в КВН. При этом, по его словам, «чем больше лига, тем больше денег».

Ранее Нурлан Сабуров выступал за команду КВН Уральского федерального университета.