В московском ресторане у посетителя украли сумку с €30 тыс.

В московском ресторане у посетителя украли сумку с €30 тыс.

В ресторане на Пушкинской площади, 2, в Москве неизвестный украл у посетителя сумку, в которой находилось €30 тыс. Происшествие случилось днем 8 октября, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 12:18 по указанному адресу в ресторане неизвестный совершил кражу сумки, принадлежащей М., в которой находилось €30 тыс., и скрылся», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Злоумышленнику, если он предстанет перед судом, может грозить до десяти лет лишения свободы.

Накануне, 8 октября, стало известно, что неизвестный отобрал у безработного москвича сумку, в которой было 7 млн руб. Пострадавший намеревался купить машину и на встрече должен был передать деньги продавцу автомобиля.