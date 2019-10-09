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Доля имеющих сбережения в валюте россиян за пять лет упала вдвое

Доля россиян, имеющих сбережения в иностранной валюте, сокращается, следует из августовского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Материалы опроса есть в распоряжении РБК.

В 2014 году, перед резким скачком курса доллара, сбережения в иностранной валюте имели 19% человек. Однако через год, после валютного кризиса, их оказалось всего лишь 10%. Несмотря на частичное восстановление в последующие годы, к 2019 году доля граждан с валютными сбережениями сократилась еще сильнее — лишь 9% опрошенных в августе 2019 года сказали о том, что у них есть иностранная валюта.

С начала исследований в 2006 году россияне стали намного более пессимистичны в отношении курса рубля. В 2006 году 36% россиян были уверены, что доллар будет дешеветь, и лишь 7% верили в падение его курса. Однако в 2015 году уже больше половины россиян (52%) заявили, что доллар в дальнейшем будет дорожать. В 2017 году в рост курса доллара верили 33%, но к августу 2019 года их стало уже 49%.

Доля тех, кто считает, что доллар в дальнейшем подешевеет, также сократилась в два раза с 13% в 2017 году до 7% в 2019 году. 25% россиян в августе 2019 года заявили, что курс доллара останется на прежнем уровне.

В то же время упала и доля тех, кто считает, что изменение курса валют отражается негативно на их благосостоянии. В 2016 году о негативном влиянии роста или падения курса валюты на свое благосостояние заявляли 68%, в 2017 году — 48%, а в этом году — только 34%.

Опрос НАФИ проводился в августе 2019 года в 52 регионах России, всего респондентами стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Заместитель генерального директора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов пояснил, что падение интереса к иностранной валюте у россиян может объясняться снижением ставок по вкладам, номинированным в долларах и евро. «Ставки на рынке депозитов по вкладам в долларах и евро снизились практически до минимума, а это одна из самых привычных и распространенных форм сбережений для россиян», — сказал он.

В то же время Аймалетдинов полагает, что россиянам не нужно отказываться от привычки хранить часть средств не в рублях. «С одной стороны, «вера в рубль» и сбережения в национальной валюте — хороший знак для экономики страны, но с другой — финансово грамотным является осуществление сбережений в разных валютах, поэтому отказываться от подобной «валютной диверсификации» сбережений россиянам не стоит», — заметил он.

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Исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth в июле показало, что 62% россиян предпочитают хранить свои сбережения в валюте и на депозитах. Вкладывать деньги в акции считают нужным только 24% россиян.

Теги: валюта, опрос, исследование
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