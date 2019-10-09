МЧС заявило об отсутствии угрозы от «радиоактивного» вагона в Москве

Угрозы для жизни и здоровья людей из-за прибывшего накануне из Берлина в Москву поезда, в одном из вагонов которого был зафиксирован повышенный уровень радиации, нет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«По прибытии нашей лабораторией были проведены замеры, по результатам которых стало известно, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — подчеркнул представитель управления. Он добавил, что сотрудники столичного ГУ МЧС не проводят никаких работ из-за отсутствия угрозы. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев.

8 октября в Москву из Берлина прибыл поезд с вагоном с повышенной радиацией. Причиной повышенной радиации в вагоне мог стать пассажир, который проходил радиотерапию в целях борьбы с онкологическим заболеванием. В столичном главке МЧС «РИА Новости» сообщили, что источник повышенного радиационного фона находился в пятом вагоне в купе для маломобильных граждан.