В Москву из Германии прибыл поезд с зараженным радиацией вагоном

В Москву из Германии прибыл поезд с зараженным радиацией вагоном

На Белорусский вокзал Москвы прибыл пассажирский поезд из Германии, в одном из вагонов которого был зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Эту информацию подтверждает ТАСС. «Поезд прибыл на Белорусский вокзал, сейчас там работают специалисты по радиационному контролю [ФГУП] «Радон», проводится проверка», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, превышение нормального уровня радиации было зафиксировано в купе и туалете одного из вагонов. Собеседник агентства пояснил, что подобные ситуации уже происходили, их причиной может быть проезд в поезде пассажира, который проходил радиотерапию в целях борьбы с онкологическим заболеванием. «Такие случаи фиксировались неоднократно», — сказал он.

В пресс-службе МЧС России сообщили РБК, что лаборатории МЧС и ФГУП «Радон» провели замеры в вагоне поезда. «По результатам замеров угрозы здоровью пассажирам, следовавшим в данном поезде, не было», — сообщили в ведомстве.



Telegram-канал Baza, сообщивший об инциденте, утверждает, что повышенный уровень радиации зафиксировали при пересечении границы Польши и Белоруссии.