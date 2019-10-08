Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 64,87 (+0,04) Quote, 16:03
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,09) Quote, 16:03
В онкоцентре Блохина опровергли информацию о низких зарплатах медсестер Общество, 22:24 Калви приписал идею сделки из уголовного дела автору заявления в ФСБ Финансы, 21:57 Путин созвал совещание Совбеза России из-за обострения ситуации в Сирии Политика, 21:50 «Милан» уволил назначенного в июне главного тренера Спорт, 21:49 Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Петербургом Общество, 21:44 СК проверит сообщения о травме младенца от бутылки в ТЦ в Москве Общество, 21:37 Путин дал правительству год на отчет о новой системе зарплат медиков Общество, 21:35 В Москву из Германии прибыл поезд с зараженным радиацией вагоном Общество, 21:26 Суд отказал рэперу L'one в иске к лейблу Тимати Общество, 21:21 Американская гимнастка побила рекорд Хоркиной по количеству медалей на ЧМ Спорт, 21:12 В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России Общество, 21:03 Экс-техдиректор «Арментела» вернулся в Россию после удержания в Армении Общество, 20:53 Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах Общество, 20:41 Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа Общество, 20:36
Общество ,  
0 
В Москву из Германии прибыл поезд с зараженным радиацией вагоном

На Белорусский вокзал Москвы прибыл пассажирский поезд из Германии, в одном из вагонов которого был зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Эту информацию подтверждает ТАСС. «Поезд прибыл на Белорусский вокзал, сейчас там работают специалисты по радиационному контролю [ФГУП] «Радон», проводится проверка», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, превышение нормального уровня радиации было зафиксировано в купе и туалете одного из вагонов. Собеседник агентства пояснил, что подобные ситуации уже происходили, их причиной может быть проезд в поезде пассажира, который проходил радиотерапию в целях борьбы с онкологическим заболеванием. «Такие случаи фиксировались неоднократно», — сказал он.

В пресс-службе МЧС России сообщили РБК, что лаборатории МЧС и ФГУП «Радон» провели замеры в вагоне поезда. «По результатам замеров угрозы здоровью пассажирам, следовавшим в данном поезде, не было», — сообщили в ведомстве.

Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации

Telegram-канал Baza, сообщивший об инциденте, утверждает, что повышенный уровень радиации зафиксировали при пересечении границы Польши и Белоруссии.

Теги: Москва, радиация, поезд
Материалы по теме
В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР
Общество
Росгидромет заявил о скачке уровня радиации в Северодвинске в день взрыва
Общество
В районе Чернобыльской АЭС нашли грузовик с повышенным радиационным фоном
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter