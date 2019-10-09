Ученые обнаружили частицы микропластика на всем Северном морском пути

Ученые обнаружили частицы микропластика на всем Северном морском пути

Океанологи обнаружили частицы микропластика в воде и морских организмах по всему маршруту Северного морского пути. Об этом сообщает Тихоокеанский океанологический институт РАН имени В.И.Ильичева.

В экспедиции участвуют 65 специалистов из 12 институтов РАН и ведущих университетов страны. По результатам исследования планируется публикация в международных научных журналах.

Микропластик впитывает опасные вещества, в том числе тяжелые металлы, которые находятся в воде. В организм человека он может попасть вместе с морскими продуктами.

Северный морской путь считается кратчайшим водным расстоянием между европейской частью России и Дальним Востоком. Маршрут проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).