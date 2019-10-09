Суд смягчил приговор фигуранту «дела 27 июля» Подкопаеву

Мосгорсуд смягчил наказание фигуранту «дела 27 июля» Ивану Подкопаеву, осужденному по делу о применении насилия в отношении представителя власти, с трех до двух лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении суда, поступившем в РБК.

«Московский городской суд постановил приговор Тверского районного суда города Москвы изменить: смягчить назначенное наказание в виде лишения свободы до двух лет с отбыванием в колонии общего режима, зачесть срок содержания под стражей по день вступления приговора в законную силу», — сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Суд принял такое решение, признав смягчающим обстоятельством возмещение Подкопаевым ущерба сотрудникам правоохранительных органов, передает «РИА Новости». По просьбе подсудимого в качестве защитника на заседании выступил его отец, а мать дала свидетельские показания. В суде родители отметили, что их сын возместил причиненный росгвардейцам вред, выплатив каждому 15 тыс. руб., а также перевел 10 тыс. руб. в благотворительный фонд «Подари жизнь», чтобы «загладить вину перед обществом». Прокурор просил оставить вердикт суда неизменным и отклонить поданную жалобу, изменив решение лишь по зачету дней, проведенных Подкопаевым в следственном изоляторе.

Подсудимый отказался от данных ранее признательных показаний, благодаря которым суд рассмотрел его дело в особом порядке, а также от помощи адвоката, при работе с которым признал свою вину. Защита Подкопаева подала в суд жалобу на вынесенное решение, попросив смягчить приговор до условного.