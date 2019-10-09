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Продюсерская компания прокомментировала иск Лолиты

Суд установил подлинность договоров, заключенных между певицей Лолитой Милявской и ее продюсерской компанией. Так продюсерская компания «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн» прокомментировала РБК поданное Лолитой в СК России заявление на автора ее песен Елену Кипер.

«Суды давно закончились, год назад минимум. В суде подлинность договоров установлена», — подчеркнул представитель компании.

Адвокат певицы Сергей Жорин рассказал ТАСС, что в ходе судебного разбирательства о незаконном размещении в интернете песен Лолиты (в частности, «На «Титанике») продюсерская компания предоставила в Мосгорсуд сфальсифицированный договор. По его словам, подпись на документе была выполнена не артисткой. Тем не менее суд не стал проводить экспертизу подлинности договора, признав Лолиту правообладателем песни.

Позднее сама Лолита подала заявление в СК России с просьбой провести экспертизу подлинности договора и в случае выявления фальсификации привлечь виновного к ответственности.

Жорин добавил, что следственная экспертиза показала, что подпись на документе не принадлежит певице. Следователи усмотрели признаки мошенничества. В связи с этим материалы были переданы в МВД, так как соответствующая статья УК России подведомственна полиции.

Теги: Лолита Милявская, иск в суд, автор, песни, СК, новости РБК
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