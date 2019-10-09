В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Ранее стало известно, что 26 сентября в квартире были обнаружены тела ветерана Великой Отечественной войны и его супруги с признаками насильственной смерти. По данным местных СМИ, преступник убил подполковника в отставке Павла Макеева, который был награжден медалью «За оборону Ленинграда» и имел 15 других наград за трудовые и военные заслуги.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц). К расследованию привлекли сотрудников региональных управлений МВД России и ФСБ России.

«Установлена причастность к совершению убийства супружеской пары жителя города Рязани, 1999 года рождения», — заявили в среду, 9 октября, в региональном СКР.