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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены

В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Ранее стало известно, что 26 сентября в квартире были обнаружены тела ветерана Великой Отечественной войны и его супруги с признаками насильственной смерти. По данным местных СМИ, преступник убил подполковника в отставке Павла Макеева, который был награжден медалью «За оборону Ленинграда» и имел 15 других наград за трудовые и военные заслуги.

Общество
В Рязани убили 91-летнего ветерана ВОВ и его жену

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц). К расследованию привлекли сотрудников региональных управлений МВД России и ФСБ России.

«Установлена причастность к совершению убийства супружеской пары жителя города Рязани, 1999 года рождения», — заявили в среду, 9 октября, в региональном СКР.

По данным следствия, в настоящее время подозреваемый задержан и с ним проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств.

Теги: Рязань, задержание, подозреваемый, убийство, ветераны ВОВ
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